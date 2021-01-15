Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep’te yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 adet cep telefonu, 18 paket çay ele geçirildi. Operasyonla ilgili 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Ekiplerin 14 Ocak günü yaptığı operasyon kapsamında Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde bulunan 4 iş yeri, 1 depo, 1 ikamet ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 8 bin 360 paket sigara, 53 adet cep telefonu, 18 paket çay ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerle ilgili 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.