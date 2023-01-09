Gaziantep’te kaçak silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep’te silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 124 adet fişek, 4 adet şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.