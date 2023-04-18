Gaziantep’te kaçak sigara ve ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te bir işyeri ve bir depoya yönelik operasyonda çok miktarda özel reçeteye tabii tıbbi kaçak ilaç ile kaçak sigara ve elektronik sigara kiti ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve bir depoya yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 23 bin 653 adet özel reçeteye tabii tıbbi kaçak ilaç, 6 bin 10 adet gümrük kaçağı sigara, 3 bin 200 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ile 8 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.