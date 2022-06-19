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Gaziantep’te kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Asayiş 19.06.2022, 14:38
Gaziantep’te kaçak sigara ve elektronik sigara operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 429 adet sigara ile 110 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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