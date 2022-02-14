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Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu
Gaziantep’te KOM şube ekiplerinin 2 iş yeri ve bir araca düzenlediği operasyonlarda 2 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Asayiş 14.02.2022, 17:19
Gaziantep’te KOM şube ekiplerinin 2 iş yeri ve bir araca düzenlediği operasyonlarda 2 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesinde 2 iş yeri ve bir araca yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 419 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.