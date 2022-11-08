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Gaziantep’te kaçak sigara kağıdı operasyonu: 1 gözaltı
Gaziantep’te bir adreste yapılan aramalarda 5 bin 400 paket sigara kağıdı ile 370 kilo işlenmemiş sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 08.11.2022, 15:06
Gaziantep’te bir adreste yapılan aramalarda 5 bin 400 paket sigara kağıdı ile 370 kilo işlenmemiş sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. KOM ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda 5 bin 400 paket sigara kağıdı ile 370 kilo işlenmemiş sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.