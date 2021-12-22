Gaziantep’te kaçak içki operasyonu

Gaziantep polisi tarafından sahte içki üretilen bir adreste yapılan aramada 60 litre dökme alkol, 30 adet etiket ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şahinbey İlçesinde sahte içki üretilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 60 litre dökme alkol ile 30 adet etiket ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.