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Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi.

Asayiş 18.08.2022, 14:06
Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir depoya kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Ekipler fiber tankları tek tek inceleyerek, bin 800 litre kaçak akaryakıt, 9 adet plastik fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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