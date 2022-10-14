Gaziantep’te iplik atölyesinde yangın

Gaziantep’te bir iplik atölyesinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Bozoklar Mahallesi Hasip Düri Caddesi üzerinde bulunan bir iplik atölyesinde çıktı. Atölyeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atölyede çıkan yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 5 saattir süren yangın, büyük oranda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.