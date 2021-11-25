Gaziantep’te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kalıp demiri çektiği esnada dengesini kaybeden inşaat işçisi 4’üncü kattan aşağı düştü. Toprak zemine çakılarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde Fatih Caddesi üzerinde yapımı süren bir apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan yabancı uyruklu Muhammed Kaddur (57), apartmanın önünde bulunan kalıp demirlerini 4’üncü kata çekerek taşıyordu. Demir çektiği esnada dengesini kaybeden Kaddur, 4’üncü kattan aşağıya düştü. Toprak zemine çakılan Kaddur, ağır yaralandı. Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi birlikte çalıştığı işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralı Kaddur, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kaddur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kaddur’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.