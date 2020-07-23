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Gaziantep’te inşaatta göçük
GAZİANTEP’İN OĞUZELİ İLÇESİNDE BİR BİNA YIKILDI. ENKAZ ALTINDA KALAN 2 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI.
Asayiş 23.07.2020, 14:45
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Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binada göçük meydana geldi. İhbarın ardından olay yeri güvenlik çemberine alındı. 2 işçinin enkaz altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 araç ve 7 personel ile yürütülen çalışmada, 36 yaşındaki Ziya İzci ve 20 yaşındaki Murat Sönmez enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerinde çalışmalar sürüyor.
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