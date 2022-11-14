Gaziantep’te inşaat alanındaki patlamanın sebebi ’dinamit’

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana gelen patlamanın dinamit kaynaklı olduğu belirlendi. İzinsiz dinamit kullanarak patlama yaşanmasına neden olan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olay, 10 Kasım 2022 günü akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, bir inşaat alanında temel kazısı yapıldığı esnada bilinmeyen nedenle büyük bir patlama yaşanmış, patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yaşanan patlama sonrasında ise taş parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişi hafif yaralanmıştı.

Korkutan patlamanın nedeni izinsiz dinamit kullanımı

Bölgede büyük korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı. Yapılan incelemelerin sonucunda, temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana gelen patlamanın dinamit kaynaklı olduğu belirlendi. Tamamlanan incelemelerin ardından, izinsiz dinamit kullanarak patlama yaşanmasına neden olan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzinsiz dinamit kullanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.T. ve M.T. tutuklandı. S.K. ve T.K. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı.