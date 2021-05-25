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Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 8 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Asayiş 25.05.2021, 00:07
Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 8 yaralı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarıbeylerbeyi Mahallesi Gaziantep-Adıyaman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 02 ABC 750 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikamette seyir eden 33 BYZ 49 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya ilgili inceleme başlattı.
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