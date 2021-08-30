Gaziantep’te huzur operasyonu: 33 tutuklama

Gaziantep’te yapılan huzur operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda, 986 gram bonzai, 535 gram metamfetamin, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök hint keneviri, 28 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 461 şüpheli hakkında işlem yapılırken 33 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.