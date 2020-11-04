Gaziantep’te huzur operasyonu: 132 kişiye işlem
GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHİR GENELİNDE YAPTIKLARI OPERASYONLARDA TOPLAMDA 132 KİŞİYE İŞLEM YAPTI.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 132 kişiye işlem yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 132 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 35 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 17 şahsa hırsızlık suçundan ve 80 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 132 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 185 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 14 adet ruhsatsız tabanca 51 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 9 adet kartuş, 1 adet gasp edilen araç, 1 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı cep telefonu, 6 adet çalıntı araç teybi, bir miktar çalıntı para, birçok değişik cins ve miktarda çalıntı malzeme, 120 paket gümrük kaçağı sigara, 30 adet kesici alet ele geçirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3