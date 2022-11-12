Gaziantep’te hırsızlık olaylarına 2 tutuklama

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10.11.2022 tarihinde yürütülen çalışmalarda, Gaziantep’in Şahinbey İlçesine bağlı Savcılı Mahallesinde bir iş yerine ait otomobilde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen E.B. ve F.Y. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.B. ve F.Y. isimli 2 şüpheli şahıs emniyetteki yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.