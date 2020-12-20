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Gaziantep’te hastane yangınında hayatını kaybeden yaşlı adam Siirt’te defnedildi
Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu (75), memleketi Siirt’te toprağa verildi.
Asayiş 20.12.2020, 15:41
Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu (75), memleketi Siirt’te toprağa verildi.Gaziantep’te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerden Siirtli Mehmet Reşit Seydanoğlu’nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Seydanoğlu’nun cenazesi, Siirt’te Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Tillo mezarlığında toprağa verildi.
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