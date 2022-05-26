banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Benzin ve motorine bu gece büyük zam gelecek!
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Gaziantep’te halı fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep’te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asayiş 26.05.2022, 20:25
Gaziantep’te halı fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep’te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı

Yorumlar (0)
24°
açık