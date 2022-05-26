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Gaziantep’te halı fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep’te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Asayiş 26.05.2022, 21:18
Gaziantep’te bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep 3. Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir halı fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı