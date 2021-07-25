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Gaziantep’te güpegündüz fuhuş pazarlığı

Gaziantep’te kent merkezinin göbeğinde bulunan otogar çevresinde yol üzerinde duran kadınlar güpegündüz fuhuş pazarlığı yaptı. Görüntülere yansıyan o anlarda kadınlardaki rahatlık pes dedirtti.

Asayiş 25.07.2021, 11:48
Gaziantep’te güpegündüz fuhuş pazarlığı
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Gaziantep’te kent merkezinin göbeğinde bulunan otogar çevresinde yol üzerinde duran kadınlar güpegündüz fuhuş pazarlığı yaptı. Görüntülere yansıyan o anlarda kadınlardaki rahatlık pes dedirtti.

Gaziantep’te şehirlerarası otobüs terminali çevresinde güpegündüz fuhuş pazarlığı yapan kadınlar pes dedirtti. Terminal çevresinde gruplar halinde bekleyen kadınlar yol kenarında duran araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı. Terminale giden yol üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin ön girişini mesken tutan kadınların güpegündüz yaptığı fuhuş pazarlığı görüntülendi. Bazı kadınların yol üzerinde otobüs bekleyen kişilerin yanına giderek pazarlığa girişmesi görüntülere yansırken, kadınlardan rahatsız olan kişiler yoldan uzaklaşıyor. Kimi kadınların yanında fuhuş pazarlığı esnasında küçük çocuk da bulunması dikkat çekti.

Fuhuş pazarlığı görüntülendi

Polis ekiplerinin otosunu görünce yoldan uzaklaşan kadınlar polis aracının kendilerinden uzaklaşmasının ardından tekrardan yol üzerine çıkıyor. Görüntülerde yol kenarında duran bir aracın yanına giden kadın, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra o kişinin aracına biniyor. Bir süre sonra aynı yere geri gelen araçtan inen kadın araçtan uzaklaşıyor.
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