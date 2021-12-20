Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep’te yapılan fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 5’i tutuklandı. Operasyonda 86 şahsa da idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhuş operasyonu yaptı. Yapılan operasyon kapsamında fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 86 şahsa ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.