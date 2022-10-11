Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Gaziantep’te yapılan fuhuş operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çilingir yardımıyla girilen adreslerden tomar tomar para çıkarken, gözaltına alınan şahıslardan 2’si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer yemini olayları ile ilgili operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda kentte fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini yapan 20 şüpheli yakalandı.

Adreslerden tomar tomar para çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

Şüpheli şahısların çilingir yardımıyla girilen adreslerinde ise tomar tomar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 15’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.