Gaziantep’te FETÖ/PDY üyesi 2 firari yakalandı

Gaziantep’te, FETÖ/PDY üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve E.K. isimli 2 firari şahıs yakalandı.

Yakalanan 2 firari şahıs, yapılan işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.