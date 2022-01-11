Gaziantep’te FETÖ operasyonu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası ve Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında arama kararı bulunan D.P isimli örgüt üyesi görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.