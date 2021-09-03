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Gaziantep’te feci kaza: 2’si ağır 10 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen kazada iki ticari aracın çarpışması sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Asayiş 03.09.2021, 16:08
Gaziantep’te feci kaza: 2’si ağır 10 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen kazada iki ticari aracın çarpışması sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 10. kilometresi Nogaylar mevkisinde meydana geldi. Ş.Ç. yönetimindeki Ford marka 14 DY 115 plakalı ticari araç ile H.E.B. yönetimindeki Ford marka 01 EHY 08 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 14 DY 115 plakalı araçta bulunan Z.T., Ş.G., M.G., E.G., F.G., H.T., H.G. ve oğlu M.G. yaralandı. Araçta sıkışan anne H.G. ile oğlu M.G., Nurdağı’ndan gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’te bulunan hastanelere sevk edildi.

Nurdağı trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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