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Gaziantep’te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
GAZİANTEP'TE, CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DRİFT ATAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 20 BİN 342 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI. ARACIN DRİFT ATTIĞI ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 01.04.2023, 12:59
Gaziantep’te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi’nde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.