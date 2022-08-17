Gaziantep’te dehşete düşüren damat cinayeti

Gaziantep’te öfkeli kayınbabanın tartıştığı damadıyla arasında yaşanan kovalamaca cinayetle son buldu. Motosikletiyle şarampole yuvarlanan yaralı damadı Halil Ağbaş’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren kayınbaba İsmail Demir’in kızı ve oğlunun yardımıyla gerçekleştirdiği cinayet dehşete düşürdü.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan damat Halil Ağbaş ile kayınbaba İsmail D. arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken 27AHG622 plakalı motosikletine binen Ağbaş, mahalleden ayrıldı. Arabasına binerek yola çıkan öfkeli kayınbaba damadını takibe alırken Ağbaş’ın eşi Gönül Ağbaş ile kardeşi Beyhan Demir ayrı bir ticari araçla babasının peşinden çıktı.

Önce kaza yaptırdılar, sonra öldürdüler

27AHY989 plakalı ticari aracı kullanan kayınbirader Beyhan Demir, yolda motosikletle seyir halinde olan Ağbaş’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle şarampole yuvarlanan Ağbaş, hafif yaralandı. O esnada aracından inen kayınbaba İsmail Demir, av tüfeğini alarak yaralı damadının yanına gitti. Av tüfeğiyle yaralı damadına üst üste ateş eden kayınbaba Demir, Ağbaş’ın eşi olan kızı ile oğlunu alarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı damat olay yerinde hayatını kaybederken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri damat Halil Ağbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri katil zanlısı kayınbaba İsmail Demir ile ona yardım eden kızı Gönül Ağbaş ile oğlu Beyhan Demir’i yakalayarak gözaltına aldı. Damat Ağbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin Ağbaş’ın ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.