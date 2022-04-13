Gaziantep’te dehşet saçan ehliyetsiz çocuk sürücü tutuklandı

Gaziantep’te yol kenarında seyir halinde olan scooterların arasına dalarak Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne arkadaşı Şimal Toprak’ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz çocuk sürücü Osman Sarı, çıkarıldığı mahkemece “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Osman Sarı (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı Mercedes marka araç, dershaneden çıktıktan sonra scooter ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak’a (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı. İki arkadaş ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lise son sınıf öğrencisi Yiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken Şimal Toprak ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ehliyeti olmayan araç sürücüsü Osman Sarı’yı gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Sarı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Sarı, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandı. Tutuklanan Sarı, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.