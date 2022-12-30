Gaziantep’te DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve terör örgütüne eleman kazandırmalarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve terör örgütüne eleman kazandırmalarına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.