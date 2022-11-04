Gaziantep’te çok miktarda uyuşturucu ile kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda hakkında yasal işlem başlatılan 48 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim-3 Kasım 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 500 gram kubar esrar, 20 gram eroin, 55 gram metamfetamin, 160 paket kaçak sigara, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet motosiklet, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon sonucunda toplam 45 olaya müdahale edilerek 48 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklandı.