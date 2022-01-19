Son Dakika
Gaziantep’te çileye dönüşen kar yağışı havadan görüntülendi
Gaziantep’te dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelirken beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Asayiş 19.01.2022, 13:22
Gaziantep’te dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelirken beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Gaziantep’te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik felç olurken hayat durma noktasına geldi. Her tarafı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. Gaziantep kalesi ve şehrin üzerindeki kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.