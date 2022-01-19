Gaziantep’te çileye dönüşen kar yağışı havadan görüntülendi

Gaziantep’te dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelirken beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Gaziantep’te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik felç olurken hayat durma noktasına geldi. Her tarafı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. Gaziantep kalesi ve şehrin üzerindeki kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.