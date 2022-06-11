Gaziantep’te çatı yangını korkuttu

Gaziantep’te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Apartmanın çatısından yükselen alevleri ve dumanı gören bina sakinleri panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevrede güvenliği aldı. Rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlanan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti. Yangın çevreye sirayet etmeden 1.5 saatte kontrol altına alınırken söndürme çalışması sürüyor.