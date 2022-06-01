banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Gaziantep’te buhar kazanı patladı: 2 ağır yaralı

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın buhar kazanı patladı. Olayda ilk bilgilere göre 2 işçi ağır yaralandı.

Asayiş 01.06.2022, 11:07
Gaziantep’te buhar kazanı patladı: 2 ağır yaralı

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın buhar kazanı patladı. Olayda ilk bilgilere göre 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep 3. Organize sanayi bölgesinde kimyevi üretim yapan fabrikada bulunan buhar kazanı patladı. Patlamayla birlikte fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken ilk bilgilere göre 2 işçi ağır yaralandı.

Fabrikanda buhar kazanın bulunduğu bölgedeki duvar, patlamanın ardından yıkılırken, buhar kazanın parçaları ise patlamayla birlikte yaklaşık 20 metre uzaklıktaki caddenin cadde ortasına düştü. Büyük panik yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

(MAE-SD-

Yorumlar (0)
26°
açık