Gaziantep’te buhar kazanı patladı: 2 ağır yaralı

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın buhar kazanı patladı. Olayda ilk bilgilere göre 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep 3. Organize sanayi bölgesinde kimyevi üretim yapan fabrikada bulunan buhar kazanı patladı. Patlamayla birlikte fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken ilk bilgilere göre 2 işçi ağır yaralandı.

Fabrikanda buhar kazanın bulunduğu bölgedeki duvar, patlamanın ardından yıkılırken, buhar kazanın parçaları ise patlamayla birlikte yaklaşık 20 metre uzaklıktaki caddenin cadde ortasına düştü. Büyük panik yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

(MAE-SD-