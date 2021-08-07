banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Gaziantep’te boya fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın devam ediyor.

Asayiş 07.08.2021, 21:00
Gaziantep’te boya fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın devam ediyor.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Arkim Boya Fabrkası’nda henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın başladı. Alevlerin ve dumanın gökyüzüne yükseldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Neden çıktığı henüz ögrenilemeyen yangınında ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı belirtilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar (0)
24°
açık