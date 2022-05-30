Gaziantep’te bir haftada 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep’te emniyet tarafından son bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında toplam 8 kilo 821 gram muhtelif uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda göz altına alınan 392 şüpheli şahıstan 39’u tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda narkotik operasyonu yaptı. Çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 4 kilo 290 gram metamfetamin (ateş-buz), 3 kilo 585 gram esrar, 905 gram eroin, 69 kök kenevir bitkisi, 35 adet uyuşturucu hap, 32 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 gram kokain, 2 adet tabanca ve 13 adet hassas terazi ele geçirildi.

392 şüpheli şahıstan 39’u tutuklandı

Operasyonlar sonucunda toplam 392 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Yasal işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 39’u tutuklanırken, 353 şüpheli ise serbest bırakıldı.