banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Gaziantep’te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 iş yerinde yapılan aramalarda bin 550 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 28.07.2022, 12:14 28.07.2022, 13:32
Gaziantep’te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 iş yerinde yapılan aramalarda bin 550 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda bin 550 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet santrifüj ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
30°
açık