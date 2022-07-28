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Gaziantep’te bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep’te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 iş yerinde yapılan aramalarda bin 550 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 28.07.2022, 12:14 28.07.2022, 13:32
Gaziantep’te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 iş yerinde yapılan aramalarda bin 550 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda bin 550 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet santrifüj ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.