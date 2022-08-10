Gaziantep’te bıçaklı kavga: 12 kişi yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te iki mermer işletmesinin çalışanları arasında iş yerinin önünün kapatılması nedeniyle çıkan ve 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi kırsal Akbulut Mahallesi’nde bulunan Mermerciler Sitesi’nde 8 Ağustos günü yaşandı. İddiaya göre, komşu iki mermer atölyesinin çalışanları arasında iş yeri önünün kapatılması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen, kesici ve delici aletlerin kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Olay sonrası, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda her iki iş yerinden toplam 12 kişinin olaya karıştığı tespit edildi. Kavgaya karışan 12 şüphelinin tamamı yakalandı. Olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde ise kavgada kullanılan kesici ve delici aletler de ele geçirildi.

4 şahıs tutuklandı

Yakalanan 12 şüpheli şahıstan 6’sı, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklanırken, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.