Gaziantep’te ayakkabı fabrikasında yangın
GAZİANTEP'TE BİR AYAKKABI FABRİKASINDAN BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN KARTONLARIN TUTUŞMASI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN, BİR YAVRU KÖPEK YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKANIN İÇERİSİNDEN SAĞ ÇIKARILDI.
Gaziantep’te bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, bir yavru köpek yangından sağ kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı ve deri fabrikasında satışa hazır ayakkabıların bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle kartonlar tutuştu. Kartonların tutuşmasıyla alevler kısa sürede depo kısmının tamamına yayıldı. Fabrikada bulunanların duruma itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yavru köpek dumanların arasından çıkarıldı
Yangının olduğu fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, yoğun duman içerisinde kalan bir köpek yavrusu itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dumanların arasından çıkarılan yavru köpek korunaklı bir alana konuldu.
Yangın söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri fabrika içerisinde soğutma çalışması yaparken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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