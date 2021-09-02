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Gaziantep’te arkadaş kavgası kanlı bitti

Gaziantep’te arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

Asayiş 02.09.2021, 13:29
Gaziantep’te arkadaş kavgası kanlı bitti

Gaziantep’te arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde aralarında husumet olduğu öğrenilen bir grup arkadaştan İ.G.(20) denk geldikleri M. Açar’ı vücudunun bir çok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Açar kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri Açar’ı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. durumu ağır olan Açar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından polisin başlattığı çalışmalar sonucu İ.G. yakalanarak gözaltına alındı.

İ.G. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

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