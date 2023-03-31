Gaziantep’te aranan cinayet zanlısı tutuklandı

Gaziantep’te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde O.D. isimli şahsın silahla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde katil zanlısı A.G. isimli şahsı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı A.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.