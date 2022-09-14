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Gaziantep’te araçlar dronla denetlendi
Gaziantep’te dron ile denetim yapan polis ekipleri, kırmızı ışıkta durmayan 6 aracın sürücüsüne ceza kesti.
Asayiş 14.09.2022, 16:20
Gaziantep’te dron ile denetim yapan polis ekipleri, kırmızı ışıkta durmayan 6 aracın sürücüsüne ceza kesti.
Gaziantep Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, Havalimanı Yolu üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleşti. Uygulamada, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 6 araç plakasına cezai işlem uygulandı.
Araçların ışık ihlali yaptığı anlar, havadan saniye saniye görüntülendi.
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