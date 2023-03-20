Gaziantep’te apartman dairelerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te bir apartmanın 3 farklı dairesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir apartmanın 3 farklı dairesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde apartmanın 3 farklı dairesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.C.U. ve O.İ. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan A.C.U. ve O.İ. isimli 2 şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.