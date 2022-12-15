Gaziantep’te ani fren kazaya neden oldu: 2 yaralı

Gaziantep’te seyir halinde ani fren yapan otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sularından Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda seyir eden 27 AKF 473 plakalı araç, önünde ani fren yaparak yavaşlayan 06 RFS 88 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Araçlar ise vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi.