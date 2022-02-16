Gaziantep’te Aile Sağlığı Merkezine zarar veren şüpheli yakalandı

Gaziantep’te kapalı olan Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) girdikten sonra yağma yaparak binlerce liralık zarara yol açan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi’ndeki 31 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) yaşandı. İddiaya göre 7 Şubat’tan beri kapalı olan ASM’nin başka bir yere taşınması için karar alınmıştı. 7 aile hekiminin çalıştığı ASM’nin alt bodrum katını mesken edinen madde bağımlıları dün gece saatlerinde ASM’nin kapısını kırarak içeri girdi.

ASM talan edildi, elektronik eşyaların hepsi çalındı

Binanın içini tarumar eden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.A. isimli şahıs, adeta binayı yağmaladı. Elektronik cihazlardan ilaçlara kadar ASM’de ne var ne yok her şeyi çalan madde bağımlıları binanın içini boşalttı. ASM’nin elektrik kablolarının bile söküldüğü, bazı masa ve sedyelerinin ise parçalandığı belirlendi.

ASM’yi yağmalayan şüpheli şahıs yakalandı

Yaşanan yağma olayı sonrası çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şahsın kimliğini ve yerini tespit etti. M.A. şüpheli şahıs, adresine yapılan baskın sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet’ten açıklama

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şahinbey ilçemizde bulunan 31 Nolu Aile Sağlık Merkezinde 4 Şubat 2022 ve 13 Şubat 2022 tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında 2 adet bilgisayar monitörü, 1 adet buzdolabına ait motor, 2 adet klima iç ünitesi ve çeşitli tıbbi malzemeleri çaldığı tespit edilen M.A. isimli şüpheli 16 Şubat 2022 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.