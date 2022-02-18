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Gaziantep’te 843 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 843 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 200 adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 18.02.2022, 11:36
Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 843 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 200 adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerine ait iki depoda yapılan aramada 19 bin 200 adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron, 843 paket gümrük kaçağı sigara ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.