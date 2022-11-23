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Gaziantep’te 8 bin adet tüfek fişeği ele geçirildi
Gaziantep’te teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 8 bin adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 23.11.2022, 15:00 23.11.2022, 15:15
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli bir tırı durdurdu. Durdurulan tırda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yapılan aramalarda 8 bin adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.