Gaziantep’te 8 bin adet tüfek fişeği ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli bir tırı durdurdu. Durdurulan tırda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yapılan aramalarda 8 bin adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.