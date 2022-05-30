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Gaziantep’te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep’te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Asayiş 30.05.2022, 17:55
Gaziantep’te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.