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Gaziantep’te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Asayiş 30.05.2022, 17:55
Gaziantep’te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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