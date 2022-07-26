Gaziantep’te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 550 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 550 litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.