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Gaziantep’te 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
GAZİANTEP'TE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 53 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.
Asayiş 19.04.2023, 12:14
Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli araçta yapılan aramalarda 53 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.