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Gaziantep’te 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı
Gaziantepte 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan şahıs polis operasyonu ile yakalandı.
Asayiş 09.09.2022, 17:36
Gaziantepte 500 bin TL’lik ziynet eşyası çalan şahıs polis operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Osmangazi Mahallesinde tarihinde bir ikamette meydana gelen 500 bin değerindeki ziynet eşyasının çalınması olayının ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda M.E.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan ziynet eşyalarının bir kısmını da ele geçiren ekipler, şahsı gözaltına aldı.
Şüpheli hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından Adli Mercilere sevk edildi şüpheli şahıs tutuklandı.
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